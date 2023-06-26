كيروش يعلن تشكيل منتخب قطر لمواجهة هايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الذي سيخوض مواجهة هايتي اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2023.

ويواجه منتخب قطر نظيره هايتي على ملعب «NRG» في مدينة هيوستن الأمريكية، والتي ستنطلق في الواحدة صباحًا، في إطار منافسات بطولة كونكاكاف الذهبية.

وجاء تشكيل منتخب قطر كما يلي:

مشعل برشم في حراسة المرمى

الدفاع: هشام الراوي، أحمد سهيل، طارق سلمان، همام أحمد

خط الوسط: جاسم جابر، أحمد فتحي، مصطفى طارق

الهجوم: يوسف عبد الرزاق، مونتاري، حازم شحاتة.

يُذكر أن منتخب قطر يشارك في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2023، بعد دعوته من قبل اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم.