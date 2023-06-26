 هزة أرضية قوية تضرب محافظة دهوك العراقية - بوابة الشروق
الإثنين 26 يونيو 2023 2:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

هزة أرضية قوية تضرب محافظة دهوك العراقية

وكالات
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 1:48 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 1:48 م

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، محافظة دهوك في إقليم كردستان شمالي العراق.

جاء ذلك وفق بيان لهيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وقال مدير عام الهيئة فاضل إبراهيم، إن هزة أرضية ضربت صباح اليوم محافظة دهو"، مبينًا أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 9:42 اليوم (بالتوقيت المحلي)، وبلغت قوتها 4.7 بعمق كيلو مترين.

وبحسب البيان، تم الشعور بالهزة من قبل بعض المواطنين في دهوك والموصل، مشيرًا إلى أنها تبعد 12 كيلو مترا شمال غرب العمادية من محافظة دهوك.

ودعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك