 رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

محمد عنتر
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 10:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 10:00 ص

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يُعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والسلام.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.


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