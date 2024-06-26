 وفاة عسكري في إطلاق نار بالمنطقة العسكرية العازلة جنوب تونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة عسكري في إطلاق نار بالمنطقة العسكرية العازلة جنوب تونس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 9:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 9:49 م

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، مقتل جندي في إطلاق نار بالمنطقة العسكرية العازلة جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إطلاق نار مباغت مجهول المصدر كان استهدف دورية عسكرية عاملة بقطاع رمادة (جنوب) كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة، ما أدى إلى وفاة عسكري من عناصر الدورية.

وأفادت لاحقا بفتح تحقيق في إطلاق النار بالمحكمة العسكرية بصفاقس.

وتقع المنطقة العسكرية العازلة في صحراء ولاية تطاوين على الحدود المشتركة مع ليبيا والجزائر.

وكثيرا ما تتبادل الوحدات العسكرية المتمركزة في المنطقة إطلاق النار مع مهربي السلع عبر الحدود الليبية.

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