نتنياهو يناقش احتمال إصدار أوامر اعتقال ضده وجالانت

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مناقشة حول إمكانية استجابة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لطلب المدعي العام للمحكمة كريم خان وإصدار أوامر اعتقال ضده وضد وزير الجيش يوآف جالانت.

وحضر المناقشة وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، والمستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

ويقدر نتنياهو أن المحكمة ستستجيب لطلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريبا، ربما قبل رحلته لإلقاء كلمة أمام الكونجرس في 24 يوليو، ولكن حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أي اتجاه آخر.

في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب - في 20 مايو - كلما اقتربت اللحظة التي من المفترض أن تتخذ فيها اللجنة التمهيدية قرارًا. ومع ذلك، لا يوجد تاريخ تقديري، بحسب "معا".

لدى كل من إسرائيل والأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال شخصية خيار الذهاب إلى المحكمة وتقديم الحجج لإلغاء مذكرات الاعتقال.

123 دولة موقعة على اتفاقية روما التي تحدد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ومن المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر، وأن تعتقل من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.

ويخاطر نتنياهو بأنه إذا هبطت طائرته حتى لو اضطراريا - في دولة موقعة على اتفاقية روما، سيتم اعتقاله.