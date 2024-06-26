طرح الفريق الغنائي "تلاتة اخوات" المكون من ثلاث أشقاء، فيديو كليب لأغنيتهم الجديدة "مارشميلو"، وهي عنوان البومهم الغنائى الأول الذى سيتم طرحه خلال موسم الصيف.

الأغنية تحمل عنوان "مارشميلو" وهي من كلمات عمر يوسف، وألحان محمود ميري، وتوزيع حاتم محسن، ويقوم بغنائها مطربي الفريق الثلاثة، محمد وحور وماسة، وتولي إخراج الفيديو كليب مروان مصطفى.

أكد الفنان تامر نور، منتج الألبوم، ووالد مطربي الفريق أنه يعتبر"مارشميلو" أغنية مبهجة، تنتمي لإيقاع المقسوم، وتتسم بطاقة إيجابية كبيرة، تبعث البهجة والسعادة في من يستمع إليها، كما أنها تليق بفصل الصيف والحفلات، وتمنى أن تنال إعجاب جمهور "تلاتة اخوات".

وأضاف تامر نور، أن الألبوم الأول يضم 10 أغنيات مختلفة ومتنوعة، تراعي الفئة العمرية التي يخاطبها الفريق، مؤكداً أن الألبوم تم إنتاجه بجهد ذاتي منه ومن أعضاء الفريق، وبمساندة العديد من الفنانين الشباب.

يذكر أن مطرب الفريق محمد تامر، قبل طرح الفيديو كليب، قام بنشر فيديو دعائي استطلع فيه آراء العديد من دارسي الفنون، والشباب من المرحلة العمرية التي يخاطبها فريق "تلاتة اخوات"، والتي تمثل القاعدة الجماهيرية الأكبر للفريق.