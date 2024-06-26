الإسكندرية: 12 كنيسة تستقبل طلاب الثانوية غدا وقت انقطاع الكهرباء

قال القس راضي عطا الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية، إنه تم تجهيز 12 كنيسة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لمساعدتهم على المذاكرة، وتم توفير مولدات كهربائية لإنارة القاعات ومراكز الخدمات المخصصة لاستقبال الطلاب حتى نهاية الامتحانات.

وأضاف عطا الله، في تصريحات لـ "الشروق" اليوم الثلاثاء، أن الكنائس التي تستضيف الطلاب هي: الكنيسة الإنجيلية في العطارين، كنيسة القديسة مارينا الدولي، كنيسة السيدة العذراء بشارع سيف، كنيسة السيدة العذراء بالعصافرة، كنيسة الملاك ميخائيل بمصطفى كامل، كنيسة العذراء سموحة، كنيسة مارجرجس باكوس، كنيسة العذراء ومارجرجس في غبريال، كنيسة العذراء محرم بك، كنيسة العذراء والشهيد بالعامرية، كنيسة الملاك رافائيل في العجمي، والكنيسة الإنجيلية بسيدي بشر.

وأشار عطا الله إلى أن الفكرة نبعت من أجل مساندة الطلاب ومساعدتهم على المذاكرة، حيث جاءت الامتحانات تزامنًا مع خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.