البعثة الأممية تنفي تنظيم حوار بين الأطراف الليبية في تونس

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، تنظيم أي حوار بين الأطراف الليبية في تونس.

وقالت البعثة الأممية، في بيان: خلافاً لما ورد في بعض التقارير الإعلامية مؤخرًا، فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا تنظم ولا تستضيف أي حوار بين الأطراف الليبية في تونس يومي 28 و29 مايو.

كانت تونس، أعلنت، الجمعة، استعدادها لاستضافة حوار ليبي ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا لبلوغ الحل السياسي المنشود بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي نابع من إرادة الليبيين دون أي تدخل خارجي.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، عن "انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيين والمقيمين بليبيا".

وجددت تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في مناطق ليبيا كافة، مُهيبة بضرورة "نبذ العنف والكف عن استعمال السلاح وتحكيم لغة الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الليبيين".

وشهدت طرابلس اضطرابًا أمنيًا مع الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها.

وبعد ذلك وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، فيما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا.

واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة.