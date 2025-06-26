شادي محمد: انتقال عبد القادر للزمالك؟ من لا يعرف جنة الأهلي يستحق نار غيره

علّق شادي محمد، قائد الأهلي السابق، على مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وخروجه من دور المجموعات، مؤكدًا أن الفريق قدّم مستويات جيدة رغم الظروف الصعبة، وأن صفقات الفريق الأخيرة أثبتت نجاحها سريعًا، وفي مقدمتها اللاعب زيزو المنتقل من الزمالك، والذي ظهر بشكل مميز رغم قصر فترة انضمامه.

وقال شادي محمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "الأهلي تعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى، وزيزو نموذج واضح للنجاح، وشكرًا لكل من ساهم في انضمامه للفريق. الجهاز الفني عمل على تجهيزه نفسيًا وبدنيًا ليظهر بهذه الصورة المتميزة".

وردًا على الانتقادات الموجهة للأهلي، أشار إلى أن البعض يُطلق تصريحات لإرضاء جهات بعينها، مشددًا على أن الفريق يمتلك مواصفات عالمية وصفقات عبّرت عن نفسها في وقت قصير، لافتًا إلى أن تجاهل الأداء العام والتركيز على تفاصيل هامشية هو محاولة للتقليل من الإنجاز.

وأضاف: "من يزعم أن لاعبي الأهلي يفتقدون الأساسيات، غالبًا يسعى للتعاقد مع لاعبين من الفريق، فهؤلاء يتم إعدادهم على أعلى مستوى لخوض البطولات الدولية".

وعن رحيل حسين الشحات، قال: "هو لاعب كبير، قدّم الكثير للنادي، وله بصمات واضحة في محطات عديدة".

وفي ختام حديثه، علّق شادي محمد على الأنباء المتداولة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك، قائلاً بحسم: "من لا يعرف جنة الأهلي، يستحق نار أي نادٍ".