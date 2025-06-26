رئيس وزراء اليونان: يريد التعاون مع السلطات الليبية للحد من تدفق المهاجرين

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الأربعاء، إنه سيناقش مع القادة الأوربيين في بروكسل، مسألة مذكرة التفاهم التركية الليبية وتدفقات الهجرة من ليبيا.



وأضاف ميتسوتاكيس في طريقه لحضور قمة المجلس الأوروبي المنعقد اليوم الخميس، إنه بلاده تهدف إلى التوصل إلى استنتاج مطابق لما قاله قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2019، بأن الاتفاقية الليبية التركية البحرية، وبأن هذه المذكرة غير قانونية، ولا يعترف بها الاتحاد الأوروبي، وفق الإذاعة العامة اليونانية "إرت".

وفي سياق آخر، قال ميتسوتاكيس موجها رسالته للمهاجرين، إن بلاده "ليست كرماًً مفتوحا"، مضيفا أنه يريد التعاون مع السلطات الليبية للحد من هذه التدفقات أو القضاء عليها إن أمكن.

وتابع ميتسوتاكيس: "لهذا السبب نرسل سفنًا حربية إلى خارج المياه الإقليمية الليبية، لنوجه رسالة إلى المهربين مفادها أننا لسنا كَرْماً مفتوحاً وأن الذئب لا يمكن أن يفرح بالفوضى، وفق تعبيره.