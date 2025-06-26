اتفاق كوريا الجنوبية والناتو على تشكيل مجموعة استشارية خاصة بقطاع الدفاع

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اتفقت كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على تشكيل مجموعة استشارية خاصة بقطاع الدفاع لاستكشاف كيفية تحسين التعاون الدفاعي الثنائي، وذلك حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن بيان للمكتب الرئاسي اليوم الخميس.

وتم التوصل للاتفاق خلال لقاء بين الأمين العام للناتو مارك روته ومستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي ووي سونج لاك على هامش قمة الناتو في لاهاي أمس الأربعاء.

ونقلت يونهاب عن المكتب الرئاسي القول "اتفق الجانبان على تشكيل هيئة استشارية جديدة على مستوى المدير العام بين كوريا الجنوبية والناتو لمناقشة الإجراءات المحددة لتعزيز التعاون في قطاع الدفاع".

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في قطاع الدفاع من خلال مشاركة كوريا الجنوبية في مشاريع الناتو المقبلة بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للحلف.

وكان ووي قد شارك أمس الأربعاء في جلسة منفصلة مع روته وممثلين من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.