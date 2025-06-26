استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 26 يونيو 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 9.5 جنيه.

واستقرت أسعار البصل لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

وثبتت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وثبت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

وثبتت سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 24 إلى 32 جنيهًا.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 إلى 30 جنيهًا.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

وثبت سعر التفاح البلدي ليتراوح بين 15 إلى 30 جنيهًا.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهًات.

واستقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدى ليترواح بين 30 إلى 60 جنيهًا.