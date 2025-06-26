لا تزال الثقة العامة في نظام الرعاية الصحية في ألمانيا محدودة، على الرغم من ارتفاع مستوى الرضا العام، وفقا لتقرير صحي جديد.

وأظهر تقرير الصحة لعام 2025 الصادر عن شركة "شتادا" أن 68% من المشاركين في ألمانيا أعربوا عن رضاهم عن نظام الرعاية الصحية بشكل عام، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام الماضي، و10% أعلى من المتوسط الأوروبي.

وهذا هو أول ارتفاع في معدلات الرضا منذ عام 2020. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة، حيث قال 36% إنهم لا يثقون في أن النظام سيقدم لهم رعاية كافية في حال تعرضهم لمرض خطير، كما يرى 53% فقط أن النظام الصحي عادل.

يشار إلى أن النسخة الحادية عشرة من هذا الاستطلاع شملت 27 ألف شخص في 22 دولة أوروبية، بينهم ألفا مشارك من ألمانيا. وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وتعتبر نتائجه ممثلة للسكان على المستوى الوطني، بحسب ما أفادت به شركة الأدوية شتادا.





