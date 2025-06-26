الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على احترام قانون حقوق الإنسان في غزة دون اتخاذ إجراء

حث قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إسرائيل على احترام قانون حقوق الإنسان لكنه لم يخلص من تقرير حقوق الإنسان إلى أي عواقب على العلاقات الرسمية بين التكتل وإسرائيل.

وتسببت مراجعة داخلية من الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت إسرائيل ما زالت ملتزمة باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تنص على أن العلاقات بين الطرفين قائمة على احترام حقوق الإنسان، في خلاف بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل.

وبحسب المراجعة، فأسلوب إسرائيل في قطاع غزة، خاصة القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، لا يتماشى مع هذه المبادئ.

وبينما دعت بعض دول التكتل إلى وقف اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، فضلت دول أخرى عدم اتخاذ أي إجراء.

وقرر قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا لعقد قمة في بروكسل في النهاية في إعلانهم المشترك عدم التعامل مع نتائج المراجعة.