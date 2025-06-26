محافظ الوادي الجديد يبحث تنفيذ مبادرة سكن كريم في لفرافرة

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، بدء تنفيذ مبادرة "سكن كريم" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 20 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، من بينها قرى مركز الفرافرة.

جاء ذلك بحضور المهندسة هبة مدني، خبيرة الهندسة المعمارية، وأحمد سلطان، منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

أكد الزملوط، ضرورة حصر احتياجات رفع كفاءة المنازل ودراسة أنسب الفرص للتمكين الاقتصادي للأسر بما يتناسب مع الموارد والفرص التنموية المتاحة، ويعزز تحويل القرى إلى قرى منتجة تساهم في التنمية المجتمعية وتوفير عائد مادي وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى الاتفاق على البدء في أعمال الحصر بقرية اللواء صبيح كنموذج أولي، على أن يتم استكمال باقي القرى تباعًا.