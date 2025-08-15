رئيس وزراء الهند يتعهد بحماية المزراعين وسط تداعيات الرسوم الأمريكية

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تقبل أي تنازل عندما يتعلق الأمر بمصالح مزارعيها ومربي الماشية والصيادين، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من رسوم جمركية مرتفعة فرضتها الولايات المتحدة عقب انهيار المحادثات التجارية.

وأضاف: "إذا كان هناك أي سياسات مُضرة فسوف يقف مودي كحائط الصد".

وتأتي التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الهند التي تقاوم الضغوط لفتح سوقها الزراعية أمام المنتجات الأمريكية.

وبعد ذلك أعلن ترامب فرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 % كـ"عقوبة" على استمرار الهند في شراء النفط الروسي.

وهذا يأخذ الرسوم الجمركية على الهند إلى 50 %، وهي أحد أعلى الرسوم التي فرضها ترامب حتى الآن، ولكن العقوبة على النفط تدخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس/آب ولاتزال المحادثات جارية بين الجانبين.

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الهندية.

وقال مودي في كلمة بمناسبة يوم الاستقلال الهندي، إن بلاده أصبحت تعتمد على نفسها في جميع المجالات خصوصا في إنتاج الطاقة والدفاع.

وتستورد الهند وهي أحد أسرع الاقتصادات نموا في العام والجائعة للطاقة، نحو 80 % من متطلباتها النفطية.

وأشار مودي إلى زيادة استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية والنووية من خلال الاستثمارات والسياسات.

كما تحدث عن التنقيب عن النفط في قاع البحر وقال إن الهند اعتمدت على الكثير من الدول لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتحتاج للاستقلال في هذا المجال. وقال مودي إن مليارات من الروبيه التي يتم إنفاقها على واردات النفط يمكن أن تستخدم في التطوير.