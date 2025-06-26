تداول امتحان التاريخ علي صفحات الغش الالكتروني والتعليم تحقق

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع تليجرام أسئلة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتحقق من صحتها وضبط من قام بتداولها في حالة تطابق الأسئلة مع الامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتابع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، الاستعدادات في كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ووصول ورق الأسئلة للجان.

وشدد الوزير على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول اللجان والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.

يذكر أن لجان الثانوية العامة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب اليوم امتحان وسط إجراءات أمنية مشددة وتفتيش للطلاب لمنع دخول الموبايل أو أي أجهزة إلكترونية أخرى تساعد على الغش.