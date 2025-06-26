منعت محكمة في جنوب أفريقيا دفن الرئيس السابق لزامبيا إدجار لونجو في جوهانسبرج، وذلك إثر أسابيع من الخلاف بين عائلته والحكومة الزامبية التي تريد أن تقيم له حفل وداع على أرضها.

وقد توفي لونجو الذي كان رئيسا لزامبيا من عام 2015 لغاية 2021، في جنوب أفريقيا مطلع يونيو الجاري أثناء تلقيه العلاج الطبي عن مرض لم يتم الإعلان عنه، وفقا لرويترز.

وشهدت علاقته بخلفه الرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما توترا شديدا خلال سنوات من الخصومة السياسية، وتقول عائلته إنه لم يكن يرغب في حضور هيشيليما جنازته، لكن الحكومة في زامبيا تصرّ على إجراء حفل توديع رسمي لجنازة الرئيس السابق في أرض الوطن، وقد لجأت إلى المحكمة العليا في بريتوريا لمنع دفنه في جوهانسبرج.

وقال نائب رئيس المحكمة القاضي أوبري فاجو ليدوابا إن محامي الحكومة الزامبية وعائلة لونجو توصلوا إلى اتفاق يقضي بتعليق مراسم الدفن مؤقتا، ومنح الحكومة الزامبية مهلة حتى 4 يوليو القادم لتقديم أسباب طلبها بنقل الجثمان من جنوب أفريقيا.

من جهته، قال المدعي العام في زامبيا موليلو كابيشا إن المفاوضات مع عائلة الرئيس السابق ستسمر قبل جلسة المحكمة المقبلة في بريتوريا.

وقال ماكيبي زولو المتحدث باسم عائلة الرئيس السابق، إنهم لا يعتقدون أن هيشيليما سيقيم للونغو حفل توديع كريم يليق بمقامه رئيسا سابقا يحظى بمكانة وإرث كبير.

وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا أنها ملزمة باحترام رغبات عائلة لونجو، لكنها تشعر أن الدفن الرسمي في زامبيا سيكون النتيجة الأكثر ملاءمة.