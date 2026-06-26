لافروف: يجب توضيح الموقف بشأن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي حول تفاهمات ألاسكا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن دور الولايات المتحدة الأمريكية في تسوية الأزمة الأوكرانية وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بشأن اتفاقيات ألاسكا بحاجة إلى توضيح.

وأضاف لافروف ردا على سؤال صحفي تم نشره على موقع وزارة الخارجية الروسية حول الدور الأمريكي في تسوية الأزمة الأوكرانية: "بالتأكيد، يحتاج هذا الوضع برمته إلى توضيح"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح لافروف أنه وخلال قمة ألاسكا، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مقترحات واشنطن بشأن أوكرانيا، والتي وافق عليها الجانب الروسي.

وقال لافروف: "عندما يقول زميلي ماركو روبيو، إنه في ألاسكا لم يكن هناك سوى مقترحات، وليس اتفاقا، فإن ذلك يثير لديّ تساؤلات حول معنى الاتفاق.

فإذا كان أحد الأطراف، في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية، قد طرح مقترحاته للتسوية، حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة، وأبدى الطرف الآخر موافقته على هذه المقترحات، فإن القول بعدم وجود اتفاق يبدو غير لائق".

وأكد لافروف أن "الحقيقة تبقى قائمة: نوقشت المقترحات الأمريكية في ألاسكا، وقبلها الجانب الروسي".

وأضاف أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، زار موسكو قبل أيام من اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، حاملا معه المقترحات نفسها التي قدمها الرئيس دونالد ترامب. وخلال اجتماع موسكو، وعد الرئيس فلاديمير بوتين، بالرد عليها في قمة أنكوريج.

وأكمل لافروف: "في أنكوريج، عندما جلس الرئيسان للتفاوض (وكان ماركو روبيو وأنا حاضرين أيضا)، بدأ الرئيس بوتين، ناظرا إلى ويتكوف الذي كان حاضرا أيضا، بسرد المقترحات الأمريكية نقطة بنقطة. وبعد كل نقطة، وبحضور الرئيس الأمريكي ترامب ووزير الخارجية روبيو، سأل ويتكوف عما إذا كان قد وصف الأفكار التي طرحها في موسكو قبل يوم من قمة أنكوريج بشكل صحيح. فأجاب ويتكوف بالإيجاب عن جميع أسئلته".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات نهائية بشأن أوكرانيا في القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا. ووفقًا له، "طُرحت مقترحات في ألاسكا، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات".

وعقدت محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في ألاسكا في 15 أغسطس 2025، حيث ناقشا سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الرئيسان الاجتماع بالإيجابي، وفي أعقاب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا رغبة روسيا في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.



