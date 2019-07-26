 نادية الجندي تنعي فاروق الفيشاوي بمجموعة من أفيشات أفلامهما - بوابة الشروق
الجمعة 26 يوليه 2019 11:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

نادية الجندي تنعي فاروق الفيشاوي بمجموعة من أفيشات أفلامهما

سامي ميشيل
نشر فى : الجمعة 26 يوليه 2019 - 10:40 م | آخر تحديث : الجمعة 26 يوليه 2019 - 10:40 م

نعت الفنانة نادية الجندي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك من خلال مجموعة صور لأفيشات أفلام جمعتهما سويًا.

ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "قرابة الـ١٠ أفلام قدمناها سوى، من أحب وأقرب الفنانين ليا كان وشنا حلو علي بعض، كل الأفلام اللي قدمناها حققت أكبر إيرادات ونجاحات، والنَاس بتحبها جداً وكان من أجمل الثنائيات في السينما.

وتابعت: من الباطنية مروراً بـجبروت امراة، وملف سامية شعراوي، الإرهاب، شبكة الموت، الشطار، الجاسوسة حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، ٤٨ ساعة في إسرائيل، ألف رحمة ونور عليه الله يرحمه، وداعاً فاروق الفيشاوي، حتوحشنا.

وتوفى الفنان فاروق الفيشاوي أمس الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عام.

 

View this post on Instagram

قرابة ال ١٠ أفلام قدمناها سوي من أحب وأقرب الفنانين ليا كان شنا حلو علي بعض كل الأفلام اللي قدمناها حقق أكبر إيرادات ونجاحات والنَّاس بتحبها جداً وكان من أجمل الثنائيات في السينما من #الباطنية مروراً ب #جبروت_امراة و #ملف_سامية_شعراوى #الارهاب #شبكة_الموت #الشطار #الجاسوسة_حكمت_فهمي #امرأة_هزت_عرش_مصر #٤٨_ساعة_في_إسرائيل ألف رحمه ونور عليه الله يرحمه 🙏🏻😢 وداعاً #فاروق_الفيشاوي 💔 حتوحشنا #نادية_الجندي

A post shared by نادية الجندي Nadia El Gendy (@nadiaalgindi) on

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك