نادية الجندي تنعي فاروق الفيشاوي بمجموعة من أفيشات أفلامهما

نعت الفنانة نادية الجندي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك من خلال مجموعة صور لأفيشات أفلام جمعتهما سويًا.

ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "قرابة الـ١٠ أفلام قدمناها سوى، من أحب وأقرب الفنانين ليا كان وشنا حلو علي بعض، كل الأفلام اللي قدمناها حققت أكبر إيرادات ونجاحات، والنَاس بتحبها جداً وكان من أجمل الثنائيات في السينما.

وتابعت: من الباطنية مروراً بـجبروت امراة، وملف سامية شعراوي، الإرهاب، شبكة الموت، الشطار، الجاسوسة حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، ٤٨ ساعة في إسرائيل، ألف رحمة ونور عليه الله يرحمه، وداعاً فاروق الفيشاوي، حتوحشنا.

وتوفى الفنان فاروق الفيشاوي أمس الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عام.