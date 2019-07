نادية الجندي تنعي فاروق الفيشاوي بمجموعة من أفيشات أفلامهما

View this post on Instagram

قرابة ال ١٠ أفلام قدمناها سوي من أحب وأقرب الفنانين ليا كان شنا حلو علي بعض كل الأفلام اللي قدمناها حقق أكبر إيرادات ونجاحات والنَّاس بتحبها جداً وكان من أجمل الثنائيات في السينما من #الباطنية مروراً ب #جبروت_امراة و #ملف_سامية_شعراوى #الارهاب #شبكة_الموت #الشطار #الجاسوسة_حكمت_فهمي #امرأة_هزت_عرش_مصر #٤٨_ساعة_في_إسرائيل ألف رحمه ونور عليه الله يرحمه 🙏🏻😢 وداعاً #فاروق_الفيشاوي 💔 حتوحشنا #نادية_الجندي