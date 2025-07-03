قضت محكمتان سودانيتان، يوم الأربعاء، بالإعدام والسجن على أشخاص متهمين بالتعاون مع قوات "الدعم السريع".



وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن محكمة جنايات بحري شمال بالدروشاب أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) مع مصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان في مواجهة المتهم (م. هـ. ص. ع.) بعد إدانته، وذلك لمخالفته مواد من القانون الجنائي السوداني لتعاونه مع "قوات الدعم السريع".

كما أصدرت محكمة سنار حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمتهم أول (أ. ب.) كان يتعاون مع استخبارات "الدعم السريع" بمنطقة النورانية و يأخذ معلومات عن التسليح في مناطق سيطرة الجيش في المناطق المتقدمة وإرسالها للدعم السريع، بحسب "سونا".

وصدر أيضا حكم بالسجن 10 سنوات على متهم لتعاونه مع "الدعم السريع" حيث يقوم بشراء المنهوبات وإعادة بيعها لصالح "الدعم السريع" وتوفير الوقود بجلبه من الخرطوم وبيعه للقوات.