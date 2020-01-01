وزيرة الهجرة تطالب بوقف عرض فيديو اعتداء كويتي على موظف مصري

طالبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بوقف عرض الفيديو الخاص بضرب مواطن كويتي لموظف مصري، قائلة: «أطالب بإزالة الفيديو وعدم إعادة بثه مرارًا وتكرارًا، حفاظًا على كرامة الشاب المصري وليد».

وأشادت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، بالثبات الانفعالي للشاب المصري بعد التعرض للتعدي، منوهة أن الحصول على الحق يتم بالإجراءات القانونية وليس التعامل بالمثل.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت أن الشاب المصري كان يؤدي وظيفته على أكمل وجه داخل الجمعية، لافتة إلى أن المواطن الكويتي طلب الدفع بكارت ائتمان ليس خاصًا به.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن «وليد» أخبر المواطن الكويتي بعدم جواز الأمر، وهو ما دفع الأخير للتعدي بالضرب، مؤكدة أنه «لابد من التحرك السريع مع القنصل العام والتواصل مع وليد ليعلم أن الدولة وراءه وتحميه».

ولفتت إلى أنه تم القبض على المواطن المعتدي الكويتي وعرضه على النيابة، متابعة: «هي حوادث فردية، والأحداث الفردية لا تمس بصلة للعلاقة بين الشعبين».

ونوهت أن «بعض الجماعات تستخدم الأحداث الفردية لإذكاء الفتن بين الشعبين، وزعزعة الثقة بين المواطن ودولته، والعلاقة بين الشعبين»، مثمنة ردة فعل مدير الجمعية بتقديم الاستقالة.

واستطردت: «مصر لا نسمح بالتعدي على أحد مواطني الكويت، والكويت لا تسمح بالتعدي على أي مواطن مصري، والقبض على المواطن أثلج الصدور والأمور تتخذ بالإجراءات القانونية».

تعرض شاب مصرى مقيم فى دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتى، فى واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير"، الأمر الذى أثار غضب ناصر ذعار العتيبى، رئيس الجمعية، حيث تقدم باستقالته نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين فى الجمعية عند الاعتداء عليهم وإهانتهم من قبل المواطنين الكويتيين نتيجة الضغوط القبلية التى تمارس على ضحايا وقائع الاعتداء من أجل دفعهم للتنازل عن تقديم شكاوى رسمية.