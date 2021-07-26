رفع 80 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة بقرى مركز المنيا

لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم

أعلن اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، عن رفع 80 طن من المخلفات الصلبة والقمامة بقرى: البرجاية، نزلة حسين، حي غرب، صباح اليوم الإثنين، وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وطالب نواب المدينة ورؤساء الأحياء والقرى بالمتابعة اليومية الميدانية لمنظومة النظافة ورفع المخلفات والأتربة أول بأول من أماكن التجمع للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة، وخاصة كورونا.

وقال مصطفى الدبيكي نائب رئيس مدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت صباح اليوم من رفع 40 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بمنطقة شلبي، وخلف كلية الآداب خلال حملة مكثفة للنظافة صباح اليوم.

ووجه رئيس المدينة خلال جولته الميدانية بالمنطقة صباح اليوم الإثنين برفع المخلفات والقمامة من المنطقة للحفاظ على سلامة الأهالي والطلاب.

من جانبه أضاف محمد رمضان رئيس قرية البرجاية، أن الوحدة المحلية البرجاية، تمكنت من رفع 20 طنا من المخلفات والقمامة من مناطق دمائي، وشارع مصر ومساكن الري، والبرجاية وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

ومن جانبه أكد أشرف فرغلي رئيس قرية نزلة حسين باستمرار الحملات المكثفة للنظافة بالقرية والتوابع حيث تم رفع ما يقارب من ٢٠طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع من منطقة سوادة وابوفليو لتوفير بيئة صحية للمواطنين.