التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء، في أول زيارة يقوم بها بن سلمان للاتحاد الأوروبي منذ حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلال مراسم استقبال الأمير السعودي والتي نقلها التلفزيون الرسمي، قال ميتسوتاكيس إنه يرغب في ترسيخ التعاون الاقتصادي بين البلدين وأضاف أنه سيتم التوقيع على اتفاقات مهمة.

من جانبه، قال بن سلمان:" أنا سعيد للغاية بتواجدي في اليونان" وأضاف أن " الترحيب الحار يعني الكثير بالنسبة لي وللمملكة العربية السعودية".

ووصف بن سلمان اللقاء بأنه يمثل "تغييرا في قواعد اللعبة" مشيرا إلى وجود فرصة تاريخية للتعاون في مجالات من بينها الطاقة. وقال إن من الممكن إمداد اليونان ودول أوروبية أخرى بمصادر طاقة متجددة أرخص سعرا بكثير عبر الربط المزمع لشبكات الكهرباء. وذكر أن من المنتظر أن يتم توقيع تعاقد بهذا الخصوص في أثينا.

وتابع أنه يعتزم إجراء محادثات حول الهيدروجين كمصدر للطاقة وحول كيفية تحول اليونان لتصبح "مركزا للهيدروجين".

ورافق بن سلمان في جولته إلى اليونان عشرات من رجال الأعمال والوزراء.

وأوضح ميتسوتاكيس أن اللقاء تناول أيضا التعاون الاستراتيجي والعسكري وكذلك الاستثمارات السعودية.

وقال بن سلمان إنه لم يأت خالي الوفاض.

ومن المنتظر أن يتوجه بن سلمان بعد ذلك إلى فرنسا وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن القصر الملكي في الرياض.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر دبلوماسية في الرياض أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم استقبال بن سلمان في قصر الإليزيه، لكن لم يصدر تأكيد رسمي من الجانب الفرنسي بعد.