الكرملين: بوتين سيجتمع مع أردوغان في أغسطس

أعلن المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في الخامس من أغسطس المقبل.



وأوضح دميتري بيسكوف أن الزعيمين سيناقشان المشاكل الإقليمية والعلاقات الثنائية، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.



وعقد الرئيسان أول اجتماع لهما منذ العملية الروسية في أوكرانيا على هامش قمة حول سوريا في طهران يوم 19 يوليو الجاري.



هذا وتوسطت تركيا بين موسكو وكييف في اتفاقية للسماح بتصدير الحبوب، وقعها الطرفان في اسطنبول برعاية الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي.



وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، بسبب الحرب الروسية التي انطلقت في الجارة الغربية 24 فبراير الماضي.