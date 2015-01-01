تايلاند: وزارة المالية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2023

قالت وزارة المالية التايلاندية، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% في العام المقبل، كما حافظت على توقعاتها للنمو في عام 2022 بنسبة 3.5%، مدعومة بزيادة الاستهلاك المحلي والسياحة والصادرات، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الثلاثاء عن وزير المالية أرخوم تيرمبيتايابايسيت، قوله للصحفيين إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة تزيد على 4% في العام المقبل، مدفوعا بانتعاش السياحة.

ومن المتوقع أيضا أن تبلغ نسبة الدين العام للبلاد إلى إجمالي الناتج المحلي 61.3% في نهاية سبتمبر، لتنخفض بذلك عن التوقعات السابقة البالغة 62.76% مع زيادة إجمالي الناتج المحلي.

وكان بورنشاي تيرافيت، رئيس مكتب السياسة المالية في الوزارة قال في وقت سابق إنه بينما يستمر دعم الاقتصاد من خلال تحسن الأنشطة بعد تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فإن تأثير الحرب القائمة في أوكرانيا والسياسات النقدية العالمية سيحتاج إلى مراقبة حثيثة.