ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الثاني بفضل الإنفاق الخاص القوي

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الكوري خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول، بفضل انتعاش الإنفاق الخاص بسبب تخفيف قيود كوفيد-19 على الرغم من انخفاض الصادرات.



وذكر البنك أن إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية زاد خلال الربع الثاني بنسبة 7ر0% مقارنة بالربع الأول، وذلك بعد نمو ربع سنوي بمعدل 6ر0% خلال الربع الأول.



وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن النمو ربع السنوي للاقتصاد الكوري الجنوبي جاء بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، في حين تراجعت قوة الصادرات. وسجل الاقتصاد نموا سنويا خلال الربع الثاني بمعدل 9ر2% من إجمالي الناتج المحلي.



وأشار البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثاني بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول، مع زيادة الإنفاق على السلع شبه المعمرة والخدمات، مثل أماكن الإقامة والمطاعم.



كما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 1ر1% خلال الربع الثاني بسبب زيادة الإنفاق المالي بهدف مواجهة الجائحة.



في المقابل تراجعت الصادرات التي تمثل نحو نصف إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثاني بنسبة 1ر3% مقارنة بالربع الأول الذي سجل نموا ربع سنوي للصادرات بنسبة 6ر3%.



وفي أحدث التوقعات الصادرة في مايو الماضي توقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 7ر2% خلال العام الحالي ككل مع وصول معدل التضخم إلى 7ر4%. سنويا.



وفي يونيو الماضي خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 6ر2%، بينما رفعت بشكل حاد توقعات التضخم لهذا العام إلى أعلى مستوى في 14 عاما إلى 7ر4%.