وزير الخارجية الصيني يشارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة «شنغهاي» للتعاون في طشقند

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الصيني وانج يي سيحضر اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، عاصمة أوزبكستان، المقرر عقده يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضح تشاو، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية، أن "وانج سيتبادل وجهات النظر مع نظرائه من الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة حول الوضع الدولي والإقليمي وتعاون دول منظمة شنغهاي في مختلف المجالات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، من أجل القيام باستعدادات شاملة لعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام".

وفي إشارة إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لتوقيع ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون والذكرى الـ15 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون على المدى الطويل بين الدول الأعضاء في المنظمة، قال تشاو إن منظمة شنغهاي للتعاون قد مضت قدما بثبات في الاتفاقية.

وأضاف تشاو أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التضامن والثقة المتبادلة، وتعميق التعاون عالي الجودة في مبادرة الحزام والطريق، وتنفيذ مبادرات التنمية العالمية ومبادرات الأمن العالمية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الصيني سيقوم بزيارات رسمية إلى أوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان.