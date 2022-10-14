الرئيس السيسي خلال لقائه نظيره الروسي:

- القمة الروسية الإفريقية ستكون لها نتائج عظيمة

- نقدر دعم الرئيس بوتين لإنشاء محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمصر

- حريصون على تلبية الدعوات الروسية فيما يخص مجالات التعاون المختلفة أو على مستوى إفريقيا

- أهنئ الرئيس بوتين بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية

الرئيس الروسي:

- أحرزنا تقدما كبيرا في العلاقات بين مصر وروسيا

- مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجاري مع قارة إفريقيا

- العلاقات بين روسيا ومصر اكتسبت طابعا خاصا ومكانة خاصة

- لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال الطاقة بمصر

- تنظيم فعالية إنسانية للتعاون هذا العام تسهم في التقريب بين شعبي مصر وروسيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحرص على تطوير التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، مشددا على أن القمة الروسية الإفريقية في نسختها الثانية والتي ستنطلق غدا؛ ستكون لها نتائج عظيمة.

جاء ذلك خلال لقاء قمة عقده الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، بالقصر القسطنطيني في مدينة سان بطرسبورج، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش النسخة الثانية من القمة الإفريفية الروسية، حيث استهل الرئيس السيسي حديثه بالتوجيه الشكر والتحية على الدعوة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافه التى قبل بها أثناء وجوده في روسيا.

وقال الرئيس السيسي "نحن حريصون على تلبية دعواتكم فيما يخص مجالات التعاون المختلفة وأيضا على مستوى القارة الإفريقية".

وأبدى الرئيس السيسي تقديره للدعم الروسي فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية، قائلا: هذا المشروع يعد عملاقا ورائدا، ودعمكم فيه واضح جدا سواء فيه، أو فيما يخص مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر أو باقي المشروعات الأخرى مثل المنطقة اللوجستية وخلافه.

واختتم الرئيس السيسي، حديثه للرئيس بوتين، بتقديم التهنئة له، على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.

واستذكر الرئيس السيسي، الاهتمام الروسي الذي ظهر خلال النسخة الأولى للقمة الروسية الإفريقية، عام 2019، مقدما الشكر للرئيس بوتين على هذا اللقاء.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجاري مع إفريقيا، حيث إن ثلث حجم التجارة مع القارة يتم مع مصر.

وقال بوتين إن "حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا؛ ارتفع بنسبة 28.8% العام الماضي، وفي 5 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 7% أخرى عن العام الماضي"، مضيفا: "لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال الطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقا للخطة".

وتابع: على مدى هذه السنوات، وعلى مدى عقود، اكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طابعا خاصا ومكانة خاصة. لقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم سيدي الرئيس (السيسي). لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال للطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. وكل شيء يجري وفقا للخطة.

وأضاف الرئيس الروسي أن العام الجاري سوف تنظم الفعالية الإنسانية للتعاون بين البلدين، "وبلا شك سوف تساهم في التقريب بين شعبي البلدين"، معربا عن سعادته برؤية الرئيس السيسي.

وكان الرئيس السيسي قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.

وقد تم تدشين القمة الإفريقية الروسية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.