بوتين يعلن عن إعداد حزمة اتفاقات مشتركة بمناسبة زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لموسكو









أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، اليوم الأربعاء، عن إعداد حزمة من الوثائق المشتركة والاتفاقات لهذه الزيارة، بينها ما يتعلق بأمن المعلومات.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي: «لقد أعددنا حزمة كاملة من الوثائق لزيارتكم، بما في ذلك اتفاق حكومي دولي بشأن أمن المعلومات، والحركة الجوية، ومذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخارطة طريق للتعاون في استخدام الطاقة الذرية السلمية، وبروتوكولا بين دوائر الجمارك».

يذكر أن القمة الروسية - الإفريقية تنطلق في مدينة سان بطرسبرج الروسية، في الفترة من 26 وحتى 29 يوليو الجاري.

وتهدف القمة الروسية – الإفريقية، إلى تحقيق مستوى جديد ونوعي للشراكة المتبادلة المنفعة؛ لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشترك.

وتهدف القمة، إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، وتعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضاً لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.