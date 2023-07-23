وزير الزراعة يوجه بتطهير المراوي لمواجهة تأثير الحر الشديد على المحاصيل

وجه السيد القصيرـ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة والإدارات التابعة في المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لتطهير المساقي والمراوي التابعة للوزارة؛ والتأكد من تطهيرها حتى لا تعيق المياه لنهايات المساقي، وذلك لتسهيل عملية الري خاصة خلال هذه الأيام التي تحتاج فيها الزراعات إلى الري بكثافة وانتظام لتخفيف تأثير الحرارة.

وقال القصير، في بيان صحفي، إن عمليات تطوير وتطهير المراوي والمساقي، يأتي انطلاقا من جهود الدولة في تطوير نظم الري وترشيد المياه، وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع، وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتخفيف تأثير موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا على المحاصيل الزراعية.

وأضاف القصير، أن تنفيذ هذه التعليمات مسئولية كل مديري المديريات والائتمان والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، وجهاز تحسين الأراضي، موجها بسرعة الاستجابة لشكاوى المزارعين في هذا الشأن مع ضرورة حصر المراوي والمساقي كل في نطاق إشرافه، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين والتقاعس في تنفيذ هذه التوجيهات.