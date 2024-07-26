 حزب الله اللبناني يطلق صواريخ ضد مقاتلات إسرائيلية في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله اللبناني يطلق صواريخ ضد مقاتلات إسرائيلية في جنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 1:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 1:29 ص

أعلن حزب الله اللبناني في بيان مساء اليوم الخميس،  أن عناصره أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على طائرات حربية ‏إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية في جنوب لبنان مما أجبرها على التراجع  والانسحاب الى خلف الحدود‏ ‏اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏

وقتل شخص وأصيب آخران اليوم الخميس في قصف إسرائيلي استهدف جنوب لبنان .

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان بعد ظهر اليوم الخميس، أحد عناصرها ويدعى  عبدالله محمد فقيه  من بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 407.   

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله  مساندة غزة.

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