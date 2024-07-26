السكك الحديدية الفرنسية تحرز تقدما في إصلاح شبكة السكك الحديدية بعد هجمات الحرق العمد

قال مسؤولون في السكك الحديدية الفرنسية إنه تم إحراز تقدم في إصلاح شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، اليوم الجمعة، بعد ساعات من هجمات حرق عمد أدت إلى تعطيل حركة القطارات قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأفادت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) بعد ظهر اليوم الجمعة أن قطارا واحدا من بين كل ثلاثة قطارات مدرج على الخط عالي السرعة من باريس إلى اتجاه جنوب – غرب يمكن الآن تشغيله مرة أخرى.

ومع ذلك، مازال يتعين على المسافرين الاستعداد لمواجهة حالات تأخير لمدة تتراوح بين ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين.

ومازالت هناك عمليات إلغاء متفرقة لرحلات قطارات، فضلا عن حالات تأخير مماثلة، على الخط عالي السرعة في اتجاه الشمال، والذي تستخدمه أيضا القطارات القادمة من كولونيا ولندن وبروكسل.

وقالت شركة السكك الحديدية الفرنسية إن القطارات بين باريس ونانسي أو ميتز يمكن أن تعود للعمل من جديد، كما هو مقرر، على الخط الشرقي بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

وأشارت شركة السكك الحديدية إلى أنه مازالت هناك حالات تأخير تصل إلى نحو ساعة في الرحلات على الخط جهة الشرق من باريس إلى ستراسبورج، فضلا عن إلغاء بعض رحلات القطارات.

وأضافت شركة السكك الحديدية أن العمال يواصلون العمل بأقصى سرعة لإصلاح الأضرار. لكن من المتوقع حدوث مزيد من الاضطرابات خلال نهاية الأسبوع.