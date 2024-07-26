رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نسعى لإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى في غزة بأفضل الشروط

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في تصريحات نُشرت بعد ظهر اليوم الجمعة، إن الجيش يمارس ضغوطا عسكرية على حركة حماس لضمان شروط أكثر ملاءمة للتوصل لصفقة لإطلاق سراح الرهائن.

والتقى هاليفي بالقادة الذين شاركوا في عملية لاستعادة جثث الرهائن في مدينة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، بعد أن أجرى تقييما للوضع في خانيونس مساء أمس الخميس.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت) عن هاليفي قوله للجنود "كنا بالقرب من تلك الجثث من قبل ولم نتمكن من الوصول إليها. والآن تمكنا من الوصول إليها. ونحن نسعى إلى إعادة الرهائن أحياء، وهذا يتطلب ممارسة ضغط من خلال: قتل قادة حماس، وقتل نشطاء حماس، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. ونحن نضغط لتحقيق ذلك بموجب أفضل الشروط، وهذا يمثل أولوية قصوى.