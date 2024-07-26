شعبة الخضروات تطالب بضبط تصدير البطاطس: لدينا فجوة كبيرة ستستمر حتى نوفمبر

أكد حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر البطاطس في سوق الجملة يتراوح بين 19 و23 جنيهًا للكيلو، في حين يصل سعرها في التجزئة إلى بين 28 و30 جنيهًا، وفقًا لآليات العرض و الطلب وجودة المنتج.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، «لا نطالب بوقف تصدير البطاطس، نحن مع التصدير وزيادة صادراتنا من المنتجات الزراعية، فنحن نتباهي بذلك لأننا نحقق نتائج جيدة جدا في التصدير».

ونوه إلى أهمية احترام مصر لتعهداتها والوفاء بالعقود المبرمة مسبقًا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق اتزان في التصدير مع اعتبار الاحتياجات السوق المحلي.

وأوضح أن البطاطس حاليًا في حوزة كبار المصدرين والمنتجين، وليست متوفرة عند الفلاحين، مضيفا «اليوم لدينا فجوة كبيرة في البطاطس ستستمر حتى منتصف شهر نوفمبر موعد المحصول الجديد».

وشدد على ضرورة التوازن في التصدير لتحقيق الاستقرار في الأسعار، مشيرًا إلى أن كميات البطاطس التي تدخل إلى أسواق الجملة يوميًا شهدت تراجعا.

وتوقع «نجيب» أن التوازن في التصدير سيؤدي إلى تراجع أسعار البطاطس إلى بين 20 و 23 جنيهًا لكيلو، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في تراجع سعر الكيلو 5 جنيهات أو أكثر.