جوتيريش يحذر من أضرار الحرارة الشديدة مع ما يشهده العالم من درجات حرارة قياسية

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحذيرا شديد اللهجة بشأن الحرارة الشديدة في الوقت الذي شهد فيه العالم ثلاثة من أشد الأيام حرارة على الإطلاق.

وحذر جوتيريش من أن الأرض أصبحت "أكثر حرارة وخطورة على الجميع، في كل مكان"، مشيرا إلى أن هناك موجة حر قاتلة تضرب منطقة الساحل الأفريقي، ووفاة 1300 شخص في ظل ظروف قاسية أثناء الحج في السعودية، ودرجات الحرارة القياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لوكالة (بي إيه ميديا) البريطانية.

وأعلنت خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن يوم الأحد 21 يوليو كان اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق، وهو رقم قياسي تم تجاوزه يوم الاثنين، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن يوم الثلاثاء كان في نفس المستويات، وفقا لجوتيريش.

ودعا جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا والعمال والمدن من التهديد المتزايد لموجات الحر ودرجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية.

وطالب الأمين العالم للأمم المتحدة ببذل الجهود لمعالجة السبب الجذري للمشكلة، واصفا إياه بمرض "جنون حرق بيتنا الوحيد"، والإدمان على الوقود الأحفوري وعدم اتخاذ إجراءات بشأن المناخ.

وانتقد جوتيريش الدول الغنية لتوسعها في استخدام الوقود الأحفوري، محذرا من أن "في توقيعهم على مثل هذه الزيادة في تراخيص النفط والغاز الجديدة، فإنهم بذلك يوقعون على نهاية مستقبلنا".

ويأتي تحذير جوتيريش بعد بحث أجراه المعهد الدولي للتنمية المستدامة الذي حذر من ازدهار استكشاف النفط والغاز، حيث أصدرت الدول الغنية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ثلثي عدد تراخيص النفط والغاز العالمية منذ عام 2020.