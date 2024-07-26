مدير الـ سي أي أيه يعتزم الاجتماع بمسئولين مصريين وقطريين وإسرائيليين بروما لبحث وقف إطلاق النار في غزة

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيلتقي في روما بعد غد الأحد مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل في محاولة لإنهاء ترتيبات إبرام اتفاق تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع إكسيوس الإخبارى الأمريكى عن مصدر مطلع قوله إن الاجتماع لن يتضمن مفاوضات تفصيلية بشأن الفجوات المتبقية، لكنه سيركز بشكل أساسي على الاستراتيجية من أجل المضي قدما.

ولا يشعر المفاوضون الإسرائيليون بالتفاؤل بأن يؤدي الاجتماع في روما إلى تحقيق انفراجة، وشككوا في أن يكون ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على نتنياهو قد أقنع رئيس الوزراء بتخفيف بعض مطالبه المتصلبة الجديدة في الاقتراح الإسرائيلي المعدل.

وقال مسؤول إسرائيلي "نتنياهو يريد اتفاقا من المستحيل الحصول عليه، وفي الوقت الحالي هو غير مستعد للتحرك وبالتالي فإننا قد نتجه نحو أزمة في المفاوضات وليس التوصل إلى اتفاق".