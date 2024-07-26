إحالة شكوى بيراميدز ضد مسئولي ولاعبي الأهلي للجنة الانضباط

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تحويل شكوى نادي بيراميدز ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وكذلك إمام عاشور وخالد عبد الفتاح، ثنائي الأحمر للجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأرسلت رابطة الأندية خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أرفقت به شكوى نادي بيراميدز ضد عدد من مسئولي النادي الأهلي ولاعبي الفريق.

وطالبت رابطة الأندية اتحاد الكرة بتحويل شكوى بيراميدز ضد كل من محمد الجارحي ومحمد سراج، أعضاء مجلس إدارة الأهلي، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، بالإضافة لخالد عبد الفتاح وإمام عاشور، ثنائي الفريق إلى لجنة الانضباط.

وناشدت رابطة الأندية لجنة الانضباط بسرعة التحقيق والبت في التجاوزات المشار اليها، وأيضًا ما تم إحالته لها من تجاوزات سابقة، دعمًا لنجاح المسابقات الكروية وتصديا لأي خروج عن النص.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الـ 31 من الدوري العام.