الآلاف يتظاهرون في ماليزيا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء أنور إبراهيم

نظم آلاف من الماليزيين مسيرات في العاصمة كوالالمبور، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء أنور إبراهيم، بسبب وعود مزعومة لم يتم الوفاء بها وجدل أخير فيما يتعلق بإدارته.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هطول الأمطار اليوم السبت لم يمنع من احتشاد حوالي 20 ألف شخص بقيادة أحزاب معارضة في ميدان الاستقلال المشهور في كوالالمبور.

وهذه أول مسيرة رئيسية تستهدف أنور منذ أن تولى منصبه في عام 2022 وأول مظاهرة حاشدة منذ عام 2018.

ويواجه أنور، الذي يرأس حزب العدالة الشعبي متعدد الأعراق، انتقادات بسبب زيادة تكاليف المعيشة وتعامله الأخير مع تعيينات قضائية ومحاولة السعي للحصول على حصانة من دعاوي مدنية، في مزاعم بشأن تحرش جنسي بين أمور أخرى.