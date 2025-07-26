مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات الجوية الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخصين في كل منهما، حسب مسئولين.

وذكر مسئولون، أن منطقتي دنيبرو جنوب أوكرانيا وسومي شمال شرق البلاد تعرضتا لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة. وذكر رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبرو، سيرهي ليساك أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 5 آخرون في القصف.

وفي مدينة دنيبرو، تضرر مبنى مكون من العديد من الطوابق خلال القصف وفي المنطقة دمر حريق مركزا للتسوق.

وفي سومي، ذكرت الإدارة العسكرية أن 3 أشخاص أصيبوا. وكان عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، قد أفاد بسقوط إصابات بالمدينة عبر تطبيق تليجرام لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وقبل ساعات، كان قد أعلن عن أضرار لحقت بمبان سكنية ومستودعات ومركبات.

وواجهت المدينة، التي تقع على بعد 25 كيلومترا فقط من الحدود الروسية، قصفا متكررا في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن إصابة العشرات.