رئيس الأركان الإسرائيلي يتعهد بعدم تجنيد المزيد من جنود الاحتياط

تعهد رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير، بعدم تجنيد المزيد من جنود الاحتياط، وفق ما نشرته قناة "كان 11" مساء اليوم السبت.

ويأتي هذا التعهد في أعقاب وعود سابقة بعدم خدمة جنود الاحتياط لأكثر من 74 يوما في السنة، وذلك بسبب الإرهاق الذي يعاني منه الجنود في الميدان.

وقد نوقشت خلال اجتماعات هيئة الأركان العامة، ضرورة تجنيد المزيد من جنود الاحتياط لتوسيع المناورة في قطاع غزة، إلا أن رئيس الأركان أصر على عدم الإخلال بوعده لجنود الاحتياط، وعليه أعلن أنه لن يتم تجنيد المزيد من جنود الاحتياط بما يتجاوز الجدول الزمني السنوي.

وتأتي وعود زامير بعد جولات ميدانية له استمع فيها إلى القادة والجنود في الاحتياط، وشاهد مدى إرهاقهم والصعوبات التي يواجهونها هم وعائلاتهم. لذلك، وفي غياب حدث غير متوقع مثل الحرب مع إيران، يعارض رئيس الأركان كسر الجدول السنوي، وفق "كان".

يشار إلى أنه الليلة الماضية، نشرت "كان" أن المنظومة الأمنية قدمت للقيادة السياسية خطة عسكرية لتطويق غزة، تتضمن تقسيما إضافيا وكبيرا للقطاع، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وحتى الآن، عارضت المنظومة الأمنية المناورة في المناطق التي، وفقا للمعلومات الاستخباراتية، يحتجز فيها الأسرى. ووفقا لمصادر مطلعة على الخطة، فإن هدفها هو استنزاف حماس.