حريق غابات في أثينا يستدعي أوامر إخلاء لبعض السكان

اندلع حريق غابات في ضاحية شمالية من العاصمة اليونانية أثينا اليوم السبت، وأمر بعض السكان بإخلاء منازلهم، حسبما أفادت خدمة الإطفاء في البلاد.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء فاسيليس فاثراكويا نيس للصحفيين إن سكان بلدة كريونيري، التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال شرق أثينا، تلقوا ثلاث رسائل نصية تطالبهم بالإخلاء إلى مناطق آمنة.

وأظهرت وسائل الإعلام اليونانية منازل مشتعلة. وأضاف المتحدث: "هناك تقارير عن أضرار، وسنقوم بتقييم الوضع عندما يتم إخماد النيران".

وقال فاثراكويا نيس: "الصعوبات الحقيقية أمامنا"، مضيفا أن اليونان طلبت ست طائرات إطفاء من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي الموقع، يحاول 145 من رجال الإطفاء و44 سيارة إطفاء، بالإضافة إلى 10 طائرات إطفاء وسبع مروحيات إخماد الحريق، الذي لا يُعرف مصدره.

كما تقوم أربع سيارات إسعاف بمعالجة ما لا يقل عن خمسة من السكان، معظمهم من كبار السن الذين يعانون من مشاكل تنفسية.

وتتسبب درجات الحرارة التي تصل إلى أو تتجاوز 38 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت)، والظروف الجافة، والرياح القوية في زيادة انتشار النيران.