أول تعليق من جيوكيريس بعد انتقاله إلى أرسنال

تحدث النجم السويدي فيكتور جيوكيريس مساء اليوم السبت، عقب انتقاله إلى نادي أرسنال الإنجليزي، قادمًا من صفوف فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال جيوكيريس في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي: «لطالما رغبت في تسجيل الأهداف، وأن أكون جزء من هذا النادي، وأسجل بقميصه، لا اطيق الانتظار حقًا».

وأضاف: «بدأت هنا في إنجلترا من زمن طويل، لكنني تحسنت الآن، اعتقد أن انتقالي لنادي أرسنال سوف يساعدني لتقديم أفضل ما لدي، لذلك أنا متحمس للغاية».

وتابع: «أرسنال النادي المناسب لي، وتابعتهم في الأعوام الماضية جيدًا، إنه فريق قوي للغاية، بالإضافة إلى التاريخ العريق والشعبية الضخمة».

بينما اختتم: «الأمر ممتعًا للغاية هنا، الاستقبال والترحيب، وسأتدرب جيدًا، وأرغب في التطور سريعًا مع المجموعة».

كما سبق وأعلن نادي أرسنال الإنجليزي مساء اليوم السبت، عن تعاقده مع النجم السويدي فيكتور جيوكيريس قادمًا صفوف فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كلفت صفقة جيوكيريس خزائن أرسنال بمبلغ مالي يصل قدره إلى 80 مليون يورو.

وشارك جيوكيريس في 33 مباراة بقميص سبورتنج لشبونة بالموسم الماضي في الدوري البرتغالي، وأحرز خلالهم 39 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 7 تمريرات حاسمة.