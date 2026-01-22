العراق يوقع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الأونروا

أعلن العراق اليوم الخميس توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد سعيد في مقر الوزارة أمس الأربعاء رئيس وكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، والوفد المرافق له، والذي يزور العراق، بناء على دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين العراق والوكالة ، وفق بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس .

وأكد السفير خالد في مستهل لقائه موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحرصه على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استمرارية عمل الأونروا في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

كما أوضح إدانة العراق الشديدة "للعمل العدائي الذي قام به الكيان المحتل عبر استهدافه لمقر الوكالة الرئيس في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة".

وطبقا للبيان ، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك، ولا سيما ما يتعلق بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق ووكالة الأونروا، بما يهدف إلى تنظيم وتطوير أطر التعاون والدعم لجهود الوكالة، وتعزيز البرامج الإنسانية والخدمية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمل الوكالة الخمس انسجاماً مع الولاية الأممية بهذا الخصوص.

من جانبه، أعرب فيليب لازاريني عن تقديره البالغ للدور العراقي الفاعل والريادي في دعم القضايا الإنسانية، مؤكداً أن دعوة العراق وتوجهه نحو توقيع اتفاقية شراكة رسمية يمثل نموذجاً يحتذى به في إسناد المنظمات الأممية خلال الأزمات الوجودية التي تواجهها، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وفي خضم تشكيل حكومة جديدة في العراق.

وأكد لازاريني أن صورة العراق الإيجابية بدأت تتوضح على الساحة الدولية من خلال انتقاله إلى مرحلة دعم الجهود الإنسانية وتبوءه مهام دبلوماسية في الميدان متعدد الأطراف عبر ترؤسه لمجموعة الـ 77 والصين خلال عام ٢٠٢٥، معربا عن تفاؤله بهذا الدور الإيجابي المتصاعد.

وتعكس هذه الزيارة والمباحثات التي تخللتها ثقل الدبلوماسية العراقية وحرصها على ممارسة دورها كشريك دولي موثوق، ملتزم بحماية المنظومة الإنسانية الدولية وضمان نصرة القضايا العادلة، بحسب البيان .



