عبد الواحد النبوي يطالب هيئة الكتاب بسحب أحد إصداراتها والاعتذار للمصريين

وصف الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة ومدير الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الأسبق، كتاب «التاريخ الشعبي لمصر في فترة الحكم الناصري» الصادر عن الهيئة العامة الكتاب بـ «الكارثة»، مطالبا بسحبه والاعتذار للشعب المصري.

وقال خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» : «هذا الكتاب كارثة، وأعتقد أن مؤلف الكتاب يجب محاكمته»، مشيرا إلى أن «الأخطر أنه مُنح عليه جائزة الدولة التشجيعية سنة 2018».

وتساءل عن هوية اللجنة التي فحصت وأجازت العمل، قائلا: «يجب أن نعرف من اللجنة التي فحصت هذا الكتاب».

وأوضح أن مؤلف الكتاب متخصص في اللغة العربية ولا علاقة له بالتاريخ إطلاقا، مشيرا إلى اعتماده على روايات شفهية من أشخاص لم يعاصروا الثورة أو النكسة أو حرب اليمن و 1956، كما لم يطبق قواعد العلم السليمة بل وضع أهواءه وأغراضه، وفق قوله.

ونوه بأن الكتاب تموله مؤسسة أجنبية، قائلا: «هذا الكتاب يجب سحبه والاعتذار عنه، هذا الشخص يجب أن يعتذر عن هذا الكتاب».

ورفض العناوين التي تسيء لرؤساء مصر السابقين، قائلا: «عندما يضع عنوان فاصل ويقول لك: واحد أكّلنا المش، وواحد علّمنا الغش، وواحد لا بيهش ولا بينش؛ على 3 رؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب؛ فعلى الهيئة العامة للكتاب سحب هذا الكتاب وتقديم اعتذارها للشعب المصري».

من جانبه وصف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الكتاب بأنه «كله تزييف وتزوير للتاريخ».