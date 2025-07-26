روسيا تعلن السيطرة على قريتين جديدتين في دنيبروبتروفسك ودونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، سيطرة قواتها على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، ضمن عملياتها العسكرية المتواصلة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن وحدات من مجموعة "قوات الشرق" سيطرت على بلدة مالييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقرية زيليوني هاي في مقاطعة دونيتسك، وذلك نتيجة "عمليات هجومية نشطة"، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف البيان أن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 190 جنديًا، إلى جانب تدمير مركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومدفع ميدان.

وتعد مالييفكا ثاني قرية تعلن روسيا السيطرة عليها في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بعد بلدة داتشنوي، منذ بدء العملية العسكرية في فبراير 2022.

ويمثل التقدم الروسي في هذه المنطقة، حال تأكيده من الجانب الأوكراني، انتكاسة رمزية جديدة لكييف، كما يعكس استمرار التقدم الميداني الروسي في جبهات القتال بشرق وجنوب البلاد.