أعلنت جامعة حلوان تفاصيل برنامج علوم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية بتنسيق الجامعات للعام 2025، والذي يهدف إلى توفير مناخ تعليمي وابتكاري وبحثي مناسب في تخصص الأثاث وعلومه، إلى جانب تنمية قدرات الطالب من الناحية العلمية والمهنية والتطبيقية في علوم التصميم المختلفة، كما يعمل على الارتقاء بالفكر التصميمي للمصمم في مجال فن الأثاث لزيادة القدرة التنافسية، وهو برنامج بنظام الساعات المعتمدة والدراسة باللغة الإنجليزية.

وبحسب بيان الجامعة، تتمثل رسالة البرنامج في تخريج مصممين ذوي قدرات تنافسية قوية متخصصين في علوم تصميم وإنتاج الأثاث محليًا وعالميًا.

كما تتمثل رؤية البرنامج في الريادة في التعليم والبحث في مجال تصميم وصناعة الأثاث المحلية والإقليمية، حيث تعتمد منهجية التعليم في البرنامج على الدراسة العلمية والتطبيقية في مجال تصميم وإنتاج الأثاث من خلال اتفاقيات تعاون مشتركة مع أكبر وأعرق شركات ومصانع الأثاث في مصر.

وأيضا، يهدف البرنامج إلى المحافظة على التراث والثقافة والنهوض بالمفهوم والقيم التصميمية القومية، وتمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة، لتحقيق متطلبات سوق العمل بما يتناسب مع متطلبات تكنولوجيا العصر، وسد احتياجات المؤسسات الصناعية وتحقيق وإنتاج الأثاث، وتنمية القدرة على البحث العلمي في مجال تصميم وإنتاج الأثاث.

وتتمثل مدة الدراسة بالبرنامج لنيل درجة البكالوريوس في عشرة فصول دراسية، ويدرس الطالب في البرنامج أساسيات التصميم الداخلي بجميع عناصره الأساسية: الأثاث، الحوائط، الأرضيات، الأسقف، النوافذ، الأبواب، وجميع عناصره المؤثرة من إضاءة ولون وخامة وعوامل بيئية.

وعند إكمال الطالب البرنامج يكون قادراً على أن يعرف الحلول الابتكارية في العملية التصميمية لإنتاج منتج تنافسي، يكون قادراً على حل مشاكل الصناعة والمشاركة في تنمية المجتمع والبيئة، ويجيد التعامل مع برامج الكمبيوتر المختلفة والتقدم في صناعة الأثاث، ويطبق التكنولوجيا المتقدمة بشكلها الصحيح في صناعة الأثاث، ويكون قادراً على أن ينجز بحثاً علمياً وفقًا لمناهج البحث.

ويقبل البرنامج الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على الثانوية العامة علمي رياضيات أو علوم أو الدبلومة الأمريكية أو IG أو ما يعادلهم بشرط النجاح في امتحان القدرات بالكلية وطبقاً لقواعد القبول المحددة من خلال مكتب التنسيق بعام الالتحاق، كما يقبل الطلاب المحولين من كليات الفنون المناظرة.