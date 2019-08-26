حمزة: البرنامج يهدف إلى توفير أعلى معدلات الدقة وضمان إصدار فاتورة سليمة.. وسيقضى تماما على القراءات الوهمية

تستعد وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية لتطبيق وإطلاق برنامج القراءات الموحدة المقرر انطلاق المرحلة التجريبية منه بداية من الشهر المقبل، بعد خضوع مسئولى القطاعات التجارية بشركات التوزيع المختلفة لدورات تدريبية وندوات تعريفية بشركة القناة للكهرباء لكيفية تنفيذ تلك التجربة التى تهدف للقضاء على القراءات الخاطئة ومن ثم إصدار فاتورة صحيحة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة: إن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر تتخذ حاليا خطوات إيجابية لمواجهة شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير وزيادتها من خلال إطلاق برنامج موحد جديد لتسجيل قراءة عداد الكهرباء؛ لضمان إصدار فاتورة سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.

وأضاف حمزة لـ«الشروق»، أن برنامج وزارة الكهرباء للقراءة الموحدة والشحن الموحد له مميزات عديدة؛ حيث يهدف فى المقام الأول لتوفير أعلى معدلات الدقة، والتدخل البشرى لن يكون موجودا، موضحا أن أقصى مدة يتم تسجيل القراءة فيها هى دقيقة واحدة فقط، أن تسجيل قراءة العدادات يرفض إذا كانت غير دقيقة، بهدف التخلص من طريقة متوسط الاستهلاك، حتى يحاسب المواطن على ما يستخدمه من الكهرباء فقط.

وأكد أن برنامج القراءات الموحدة يقضى تماما على القراءات الوهمية؛ حيث يستهدف البرنامج الجديد القضاء تماما على اعتماد شركات توزيع الكهرباء على تسجيل قراءات وهمية اعتمادا على مبدأ متوسط الاستهلاك، لافتا إلى أنه سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية.

وأشار إلى أن البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة من خلال وجود خاصية عدم عمله إلا أمام العداد الخاص بالمشترك؛ لتسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك وتسجيلها من خلال الصورة، التى يسجلها البرنامج مباشرة.

ومن المرتقب أن يبدأ كشافو شركة «شعاع» المتعاقدة مع الكهرباء على العمل بالبرنامج الجديد الخاص بقراءة العدادات بمختلف الشركات بدءا من الشهر المقبل ليتم محاسبتهم على أى خطأ فى القراءة.

وقامت الشركة أخيرا بإنشاء برنامج موحد للقراءات حتى يتم التأكد من قيام قارئ العدادات القيام بعمله على الطبيعة والقضاء على مشاكل التراكمات والقراءات الوهمية.

وتابع حمزة: «تم تصميم البرنامج على أخذ القراءة على الطبيعية؛ حيث يتم إدخال بيانات صاحب العداد والقراءة الموجودة بالعداد، وصورة العداد أيضا، ما يقضى تماما على مشكلات القراءات الوهمية؛ حيث لا يمكن إدخال القراءة بدون صورة العداد والمثبت به جميع بيانات العداد وبعد نجاح هذا البرنامج وهذه التجربة فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء رأت الوزارة الاستفادة من هذا البرنامج وتعميمه».