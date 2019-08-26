ترامب: ماكرون نسق معي بشأن زيارة ظريف لقمة السبع الكبار

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بالتنسيق معه بشان زيارة وزيرة الخارجية الإيراني محمد جواد ظريق لمدينة بياريتز الفرنسية، مقر انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى.

وقال ترامب اليوم الاثنين خلال القمة إن ماكرون سأله بشكل مسبق، وحصل على موافقته على الدعوة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى في الدعوة تقليلا من الاحترام، قال ترامب "لا، لا، لا".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر إيران عدوا. وكان ترامب وضع ظريف على قائمة العقوبات الأمريكية في نهاية تموز/يوليو الماضي.

ووصل ظريف أمس الأحد إلى بياريتز في زيارة مفاجئة تماما، والتقى ماكرون.

وبحسب بيانات موقع "فرانس 24" الإخباري، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ظريف أجرى محادثات مع مسؤولين فرنسيين على هامش القمة بعد ظهر أمس الأحد حول البرنامج النووي الإيراني، واصفة المحادثات بأنها كانت "إيجابية" و "ستستمر".

والتقى ظريف خلال اجتماعات استغرقت نحو ثلاث ساعات، أولا مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، ثم مع ماكرون لمدة نصف ساعة في مبنى بلدية بياريتس.

وأضافت الرئاسة أن مستشارين دبلوماسيين ألمان وبريطانيين شاركوا في اللقاء، موضحة أن مجيء ظريف كان "بالاتفاق" مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب أعلن في خطوة منفردة انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، لأنه يرى أن هذا الاتفاق غير شامل على نحو كاف. وفي المقابل يتمسك الأوروبيون بهذا الاتفاق.

وقال ترامب اليوم إنه يتعين أن يكون هناك اتفاق جديد ذو مدى أطول ويشمل أيضا الصواريخ البالستية.

ووعد ترامب إيران - مثلما فعل خلال محادثاته مع كوريا الشمالية- بالتطوير الاقتصادي للبلاد حال تم إجراء مفاوضات ناجحة، وقال: "يتعين عليهم التوقف عن الإرهاب".