أديبة بيلاروسية حائزة على جائزة نوبل تحشد المواطنين للتظاهر

طالبت الأديبة البيلاروسية الحائزة على جائزة نوبل في الأدب، سفيتلانا أليكسيفيتش، اليوم الأربعاء، المتظاهرين المناهضين للحكومة بعدم التراجع، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه إحدى اللجان بسبب تصريحاتها ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت أليكسيفيتش "الرب لا يسمح بإراقة الدماء"، في إشارة إلى عنف الشرطة ضد المتظاهرين وتصاعد التوتر بين الجماعات المؤيدة والمناهضة للوكاشينكو.

وشهدت المظاهرات الأخيرة اعتقال 50 شخصًا، وهو أعلى رقم في أي يوم من أيام الأسبوع، حيث استمر عدد الأشخاص المنضمين إلى الاحتجاجات غير المصرح بها في الارتفاع.

وفاز لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من ربع قرن، بفترة رئاسية أخرى، في انتخابات رئاسية متنازع عليها جرت هذا الشهر، قبل أن يرفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالنتائج، قائلًا إن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة.

وتعهد لوكاشينكو بقمع المعارضين مع تزايد المظاهرات اليومية، والتي تحولت إلى مسيرات حاشدة في نهاية الأسبوع في مينسك، كما نظمت احتجاجات في مدينتي جرودنو وجوميل.

وقالت "ألكسيفيتش" إن التغيير لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحوار، واتهمت لوكاشينكو بمحاولة تدمير المجلس التنسيقي، وهو هيئة أنشأتها المعارضة بهدف إجراء محادثات معه.

وأضافت أنها رفضت الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة، وهي لا تزال شاهدة في الإجراءات التي اتخذت ضد المجلس.

وكان لوكاشينكو قد أعلن أنه سيدمر مجلس التنسيق بسبب محاولة الاستيلاء على السلطة، وأمرت السلطات بحبس اثنين من الممثلين البارزين في المجلس، أولجا كوالكوفا وسيرجي ديلوسكي، لمدة عشرة أيام أمس لتنظيمها مظاهرات.